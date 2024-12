Muž podozrivý z päťnásobnej vraždy vo Francúzsku nebol trestaný

Dunkirk 15. decembra (TASR) – Muž podozrivý z päťnásobnej vraždy, ktorý sa včera prihlásil na policajnej stanici na severe Francúzska, nemá žiadne predchádzajúce záznamy v registri trestov, uviedla v nedeľu francúzska prokuratúra. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Polícia v sobotu približne o 17.20 hod vzala do väzby 22-ročného muža po tom, ako sa prihlásil na policajnej stanici v obci Ghyvelde južne od francúzskeho prístavu Dunkirk ležiaceho na pobreží Lamanšského prielivu.



"(Muž) je polícii a súdom neznámy," uviedla vo vyhlásení hlavná prokurátorka Charlotte Huetová. Dodala, že prebieha zisťovanie mnohých skutočností, najmä "dôvodov, ktoré podozrivého viedli k spáchaniu týchto skutkov".



V aute podozrivého polícia našla päť strelných zbraní. Podľa francúzskej legislatívy hrozí mužovi za vraždu a držbu zakázaných strelných zbraní trest odňatia slobody až na doživotie, vysvetľuje AFP.



Polícia vyšetruje možnosť, že sa muž dostal do konfliktu so spoločnosťami, kde prvé tri obete pracovali, uviedol pre AFP nemenovaný zdroj oboznámený s prípadom.



Ako prvý bol v sobotu pred svojím domom niekoľkými výstrelmi zavraždený 29-ročný muž žijúci v obci Wormhout južne od Dunkirku. Miestny obecný úrad uviedol, že obeť bola majiteľom nákladnej dopravnej spoločnosti.



Približne o štvrtej hodine popoludní boli zabití dvaja pracovníci bezpečnostnej služby vo veku 33 a 37 rokov, ktorí strážili priemyselnú zónu pri prístave Loon-Plage západne od Dunkirku.



O niekoľko minút neskôr boli na okraji obce Loon-Plage o zastrelení dvaja muži vo veku 19 a 30 rokov, o ktorých sa predpokladá, že pochádzali z Iránu. Polícia a miestne úrady uviedli, že muži žili v miestnom tábore pre migrantov.