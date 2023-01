Muž podozrivý z terorizmu zrejme nekonal pre vládu v Iráne

Berlín 8. januára (TASR) – Iránec, ktorého v Nemecku v noci zo soboty na nedeľu zadržali pre podozrenia z prípravy islamisticky motivovaného útoku, pravdepodobne nekonal v mene iránskej vlády. Pre agentúru DPA to uviedol zdroj z bezpečnostných síl. Tridsaťdvaročný muž, ktorého zatkli spoločne s jeho bratom, je pravdepodobne podporovateľom sunnitskej islamistickej teroristickej skupiny, dodal nemenovaný zdroj.



Iránsky občan je podľa vyšetrovateľov podozrivý z prípravy "závažného násilného činu nebezpečného pre štát", pre ktorý si zaobstaral toxické látky kyanid a ricín. Vyšetrovatelia počas prehliadky jeho bytu v meste Castrop-Rauxel, ktoré leží v oblastí Porúria asi 15 kilometrov od Dortmundu, však žiadne toxické látky nenašli, povedal v nedeľu pre DPA hovorca generálnej prokuratúry v meste Düsseldorf.



DPA približuje, že brat zadržaného Iránca bol polícii známy už skôr, avšak nie pre dôvody spojené s terorizmom. To, či bol súčasťou chystaného útoku, zatiaľ nie je jasné. Obaja muži žijú v Nemecku od roku 2015. Objasnené zatiaľ nie je ani to, v akom štádiu boli prípravy na útok a či existoval konkrétny cieľ.