Muž podozrivý z útoku na Paula Pelosiho tvrdí, že nie je vinný

San Francisco 16. novembra (TASR) - Muž podozrivý z útoku na manžela predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej v utorok na pojednávaní pred súdom vyhlásil, že je nevinný, a odmietol obvinenie z pokusu o únos federálneho úradníka a napadnutia rodinného príslušníka federálneho úradníka, informovala agentúra AP.



David DePape, ktorý na sociálnych sieťach zdieľal konšpirácie o holokauste aj voľbách, odmietol i obvinenia z pokusu o vraždu, pokusu o vlámanie a zo zlého zaobchádzania so seniorom.



K útoku na Paula Pelosiho v jeho vlastnom dome došlo len 11 dní pred voľbami do Kongresu, ktoré sa konali 8. novembra.



Pelosiová, ktorá je dlhé roky šéfkou demokratov v Snemovni reprezentantov, sa v čase útoku nachádzala vo Washingtone. Polícia tvrdí, že nešlo o náhodné vlámanie do domu. Podľa obžaloby mal DePape v úmysle uniesť Nancy Pelosiovú.



Útok na Pelosiho vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu i členov ich rodín. Vyhrážky zákonodarcom sú totiž stále intenzívne - aj takmer dva roky po útoku na Kapitol, sídlo Kongresu vo Washingtone. Polícia strážiaca Kapitol vyšetrovala v roku 2021 približne 9600 vyhrážok proti kongresmanom.