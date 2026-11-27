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Muž podozrivý z vraždy narazil počas úteku pred políciou do slona
Podľa svedkov sa nezdalo, že by slon pri náraze utrpel nejaké zranenie.
Autor TASR
Kolombo 27. novembra (TASR) - Srílančana podozrivého z smrteľného dobodania ženy v piatok zadržali po tom, ako počas pokusu o útek narazil so skútrom do divokého slona, oznámila polícia. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Muž vo veku 49 rokov je obvinený zo zavraždenia ženy v jej dome v okrese Anurádhapuraja na severe Srí Lanky.
Jeho pokus o útek však zlyhal po tom, ako narazil do slona, ktorý sa vynoril na cestu z džungle neďaleko miesta činu, potvrdil pre AFP policajný predstaviteľ.
Podľa svedkov sa nezdalo, že by slon pri náraze utrpel nejaké zranenie. Polícii povedali, že sa vrátil späť do džungle.
Zadržaného muža previezli s bližšie nešpecifikovanými zraneniami do nemocnice, kde je pod dohľadom ozbrojenej stráže. Polícia dodala, že sa jej podarilo zaistiť aj pravdepodobnú vražednú zbraň.
Zrážky medzi ľuďmi a slonmi sú na Srí Lanke relatívne bežné, pretože rozširovanie osídlených oblastí a fariem sa často prekrýva s prirodzeným miestom výskytu týchto zvierat, konštatuje AFP. V krajine pri týchto kolíziách v priebehu uplynulých piatich rokov uhynulo približne 400 slonov a zomrelo 150 ľudí ročne, vyplýva z oficiálnych údajov.
Srí Lanka je podľa odhadov domovom pre 7000 divokých slonov. Tieto zvieratá sú považované za národné bohatstvo a sú chránené zákonom. Obyvatelia odľahlých obcí však napriek tomu občas útočia na slony, ktoré zničia ich úrodu, píše AFP.
Muž vo veku 49 rokov je obvinený zo zavraždenia ženy v jej dome v okrese Anurádhapuraja na severe Srí Lanky.
Jeho pokus o útek však zlyhal po tom, ako narazil do slona, ktorý sa vynoril na cestu z džungle neďaleko miesta činu, potvrdil pre AFP policajný predstaviteľ.
Podľa svedkov sa nezdalo, že by slon pri náraze utrpel nejaké zranenie. Polícii povedali, že sa vrátil späť do džungle.
Zadržaného muža previezli s bližšie nešpecifikovanými zraneniami do nemocnice, kde je pod dohľadom ozbrojenej stráže. Polícia dodala, že sa jej podarilo zaistiť aj pravdepodobnú vražednú zbraň.
Zrážky medzi ľuďmi a slonmi sú na Srí Lanke relatívne bežné, pretože rozširovanie osídlených oblastí a fariem sa často prekrýva s prirodzeným miestom výskytu týchto zvierat, konštatuje AFP. V krajine pri týchto kolíziách v priebehu uplynulých piatich rokov uhynulo približne 400 slonov a zomrelo 150 ľudí ročne, vyplýva z oficiálnych údajov.
Srí Lanka je podľa odhadov domovom pre 7000 divokých slonov. Tieto zvieratá sú považované za národné bohatstvo a sú chránené zákonom. Obyvatelia odľahlých obcí však napriek tomu občas útočia na slony, ktoré zničia ich úrodu, píše AFP.