Muž podozrivý z vraždy policajta odmietol vypovedať

Budapešť 13. januára (TASR) — Polícia v piatok zadržala a vypočula 35-ročného muža, podozrivého zo štvrtkového útoku nožom na troch policajtov v maďarskej metropole, z ktorých jeden zraneniam podľahol. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hovorkyňa Ústrednej vyšetrovacej prokuratúry (KNYF) Katalin Kovácsová pre server uviedla, že podozrivý odmietol vypovedať a voči postupu polície podal sťažnosť.



Útočník sa snažil násilím vniknúť do bytu v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda). Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž vytiahol nôž, pobodal troch zasahujúcich policajtov a snažil sa utiecť. Na ulici ho po neuposlúchnutí výzvy a varovnom výstrele postrelil do nohy ďalší policajt.



Záchranári troch zranených policajtov i postreleného útočníka previezli do nemocnice. Jeden z policajtov, 29-ročný Péter Baumann, ktorého páchateľ bodol do oblasti srdca, v nemocnici zraneniam podľahol.



