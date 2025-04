Muž podozrivý z vraždy ruského generála vypovedal, že ho platila SBU

Moskva 27. apríla (TASR) - Muža zadržaného pre podozrenie zo zabitia ruského generála obvinili ruské vyšetrovacie orgány z terorizmu, nedovoleného obchodovania a výroby výbušnín. Muž identifikovaný ako ukrajinský občan Ignat Kuzin sa k činu priznal a počas výsluchu vyhlásil, že mu zaplatila ukrajinská bezpečnostná služba, informovala v nedeľu agentúra AP.



Podľa hovorkyne ruského Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) Svetlany Petrenkovej vyšetrovatelia požiadali súd, aby Kuzina vzal do väzby.



Obvinený uviedol, že ho výmenou za finančnú odmenu naverbovali zamestnanci ukrajinskej bezpečnostnej služby. Do Ruska sa presťahoval v septembri 2023, pričom sa usadil v Moskovskej oblasti, kde „čakal na konkrétne pokyny od svojho kurátora (ukrajinskej tajnej služby) SBU“.



Po tom, ako bol za cieľ útoku určený generál Jaroslav Moskalik, o ňom Kuzin začal zhromažďovať potrebné údaje. Údajne za týmto účelom sa v novembri 2024 nasťahoval do bytu prenajatého vo vchode bytového domu v meste Balašicha, kde bývala aj budúca obeť. Následne sledoval Moskalikov denný režim, kúpil auto Volkswagen Golf a mesiac pred plánovaným teroristickým útokom ho zaparkoval pri vchode.



Podľa Petrenkovej si Kuzin komponenty hotového výbušného zariadenia a systémy pre videodohľad v marci tohto roku vyzdvihol z úkrytu v Balašiche a potom ich nainštaloval do auta.



Po ukončení príprav - 23. apríla - sa Kuzin skryl. Za spáchaný čin mu bola sľúbená peňažná odmena v celkovej výške 18.000 amerických dolárov, doplnila Petrenková.



Sledkom uviedol, že nálož bola odpálená v piatok (25. apríla) na diaľku v momente, keď Moskalik vychádzal z vchodu svojho domu. „Signál na odpálenie výbušného zariadenia vyslal neidentifikovaný dôstojník ukrajinskej spravodajskej služby na základe videozáznamu, ktorý prijímal,“ povedala Petrenková.



Ukrajinské úrady sa k tomuto útoku, ktorý je druhým podobným za posledné štyri mesiace, nevyjadrili. Zodpovednosť za útok však Moskva pripisuje Kyjevu.



Oficiálna ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že podozrivý z bombového útoku na generála Moskalika bol zadržaný v sobotu „v Istanbule po prílete z Moskvy“. Zdroje neuvádzajú, ako bol organizovaný jeho návrat do Ruska. K výbuchu pritom došlo len deň pred Kuzinovým zadržaním - proces vydávania zvyčajne trvá dlhšie, doplnila britská stanica BBC.



Podľa agentúry AFP sa výbuch v Balašiche svojím scenárom podobá predchádzajúcim útokom na Rusov, ktorí boli spájaní s vojnou rozpútanou Ruskom na Ukrajine. V niektorých prípadoch sa Kyjev prihlásil k zodpovednosti za tieto atentáty, doplnila agentúra AFP.



Medzi spomínané útoky patrí výbuch auta Darie Duginovej, dcéry nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, v auguste 2022, i výbuch v kaviarni v Petrohrade v apríli 2023, pri ktorom zahynul známy vojnový bloger Maxim Fomin, známy ako Vladlen Tatarskij. V decembri 2024 bol za pomoci bomby nastraženej v e-kolobežke v Moskve zabitý Igor Kirillov, veliteľ jednotky chemických zbraní ruskej armády. Ide o nateraz najodvážnejší atentát, ku ktorému sa Kyjev od začiatku vojny prihlásil.