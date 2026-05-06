Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Zahraničie

Muž podozrivý zo streľby na pláži Bondi čelí 19 ďalším obvineniam

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Naveed Akram čelí ďalším 19 obvineniam súvisiacim s útokom vrátane viacerých prípadov streľby s úmyslom vraždy a použitia strelnej zbrane s cieľom klásť odpor pri zatýkaní, uvádzajú dokumenty.

Autor TASR
Sydney 6. mája (TASR) - Muž obvinený z vraždy 15 ľudí pri antisemitizmom motivovanej masovej streľbe na pláži Bondi v austrálskom Sydney čelí novým obvineniam, vyplýva zo súdnych dokumentov zverejnených v stredu. Informovala o tom agentúra AFP.

Naveed Akram čelí ďalším 19 obvineniam súvisiacim s útokom vrátane viacerých prípadov streľby s úmyslom vraždy a použitia strelnej zbrane s cieľom klásť odpor pri zatýkaní, uvádzajú dokumenty.

K útoku na pláži Bondi došlo 14. decembra 2025, keď 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed počas komunitnej oslavy židovského sviatku chanuka zabili 15 ľudí. Policajti pri zásahu Sajida zastrelili a Naveeda zranili. Akramovci sa podľa austrálskych úradov pri svojom útoku zrejme inšpirovali džihádistickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.

Policajné vyšetrovanie útoku na pláži Bondi je jedným z toch vyšetrovaní tohto najzávažnejšieho teroristického útoku v Austrálii a najsmrteľnejšej masovej streľby za posledných 29 rokov.

Jedno z vyšetrovaní sa zameriava na komunikáciu medzi políciou a spravodajskými službami pred útokom. Kráľovská komisia, čo je najvyššia forma verejného vyšetrovania v Austrálii, zasa skúma rozsah a prejavy antisemitizmu v každodennom živote aj okolnosti streľby na pláži Bondi.

Nedávno, v apríli, Kráľovská komisia zverejnila svoju predbežnú správu, v ktorej odporučila sprísnenie zákonov o zbraniach. V pondelok táto komisia začala verejné vypočutia. Svedectvá, ktoré už na vypočutí zazneli, odhaľujú, ako sa nenávisť rýchlo preliala do ulíc austrálskych miest.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici