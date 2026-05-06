Muž podozrivý zo streľby na pláži Bondi čelí 19 ďalším obvineniam
Naveed Akram čelí ďalším 19 obvineniam súvisiacim s útokom vrátane viacerých prípadov streľby s úmyslom vraždy a použitia strelnej zbrane s cieľom klásť odpor pri zatýkaní, uvádzajú dokumenty.
Autor TASR
Sydney 6. mája (TASR) - Muž obvinený z vraždy 15 ľudí pri antisemitizmom motivovanej masovej streľbe na pláži Bondi v austrálskom Sydney čelí novým obvineniam, vyplýva zo súdnych dokumentov zverejnených v stredu. Informovala o tom agentúra AFP.
K útoku na pláži Bondi došlo 14. decembra 2025, keď 50-ročný Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed počas komunitnej oslavy židovského sviatku chanuka zabili 15 ľudí. Policajti pri zásahu Sajida zastrelili a Naveeda zranili. Akramovci sa podľa austrálskych úradov pri svojom útoku zrejme inšpirovali džihádistickou organizáciou Islamský štát, ktorá ich konanie privítala.
Policajné vyšetrovanie útoku na pláži Bondi je jedným z toch vyšetrovaní tohto najzávažnejšieho teroristického útoku v Austrálii a najsmrteľnejšej masovej streľby za posledných 29 rokov.
Jedno z vyšetrovaní sa zameriava na komunikáciu medzi políciou a spravodajskými službami pred útokom. Kráľovská komisia, čo je najvyššia forma verejného vyšetrovania v Austrálii, zasa skúma rozsah a prejavy antisemitizmu v každodennom živote aj okolnosti streľby na pláži Bondi.
Nedávno, v apríli, Kráľovská komisia zverejnila svoju predbežnú správu, v ktorej odporučila sprísnenie zákonov o zbraniach. V pondelok táto komisia začala verejné vypočutia. Svedectvá, ktoré už na vypočutí zazneli, odhaľujú, ako sa nenávisť rýchlo preliala do ulíc austrálskych miest.
