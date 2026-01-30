< sekcia Zahraničie
Muž podozrivý zo zabitia ženy sa vyhol väzeniu odchodom do armády
Mičurin slúžil v ruskej 74. gardovej samostatnej motostreleckej brigáde. Údajne utiekol zo svojej jednotky v juhoruskom meste Rostov nad Donom a vrátil sa domov do Irkutska.
Autor TASR
Moskva 30. januára (TASR) - Vyšetrovací výbor Irkutskej oblasti informoval o zadržaní muža podozrivého z únosu a vraždy ženy v sibírskom meste Irkutsk. TASR o tom píše podľa webu Novaja Gazeta Europe.
Vyšetrovatelia uviedli, že v stredu zadržaný 32-ročný Roman Mičurin bol obvinený z vraždy ženy, ktorú predtým uniesol ako rukojemníčku z autobusovej zastávky pred mestským útulkom pre obete domáceho násilia. Do útulku sa po mesiacoch domáceho násilia uchýlila jeho manželka so sedemročným synom.
V útulku bývala aj zabitá žena, ktorá pravdepodobne nemala žiaden predchádzajúci kontakt so zatknutým.
Podľa Vyšetrovacieho výboru bol Mičurin už viackrát súdne trestaný, v roku 2009 za vraždu. V roku 2019 bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za vyhrážanie sa smrťou. V roku 2023 poškodil auto a podpálil byt svojej milenky.
Úrady neinformovali, že Mičurin je veteránom vojny na Ukrajine. Podľa ukrajinskej webovej stránky Myrotvorec, ktorá monitoruje vojnové zločiny, sa prihlásil do ruskej armády, aby sa vyhol väzeniu za svoje posledné odsúdenie v júli 2024.
