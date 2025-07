Muž pomocou AI vyrobil sedem bômb a údajne ich chcel aj použiť

Washington 24. júla (TASR) - Americkí federálni prokurátori v utorok obvinili 55-ročného muža z New Yorku, ktorý podľa súdnych dokumentov vyrobil sedem domáckych bômb s pomocou umelej inteligencie (AI). Päť z nich údajne skladoval na streche bytového domu vo štvrti SoHo, informuje TASR podľa webu televízie NBC News.



NBC News uvádza, že obvinený Michael Gann na sociálnych sieťach opakovane zverejňoval príspevky, v ktorých naznačoval zámer svoje doma vyrobené bomby aj použiť. Podľa amerických úradov konal sám.



„Gann údajne vyrobil viacero improvizovaných výbušných zariadení určených na použitie v Manhattane... Vďaka úspešnej spolupráci orgánov činných v trestnom konaní v New Yorku bol Gann rýchlo postavený pred súd, skôr ako stihol ublížiť nevinným civilistom,“ uviedol vedúci Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v New Yorku Christopher Raia.



Gann uviedol, že „chcel vyrobiť pyrotechniku a pomocou AI sa naučil, ktoré chemikálie má kúpiť a zmiešať“, uvádza sa v žalobe. Zo súdnych dokumentov vyplýva, že v jednom zariadení, ktoré vyrobil, sa nachádzalo približne 30 gramov výbušného prachu, čo asi 600-násobne presahuje hranicu zákonného limitu pre bežne dostupné ohňostroje. Komponenty potrebné na ich výrobu údajne objednal na internete.



Obvinený sa k prípadu nevyjadril a jeho právnik žiadosť o stanovisko odmietol.