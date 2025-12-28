Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Zahraničie

Muž s nožom zabil deväť ľudí vrátane piatich detí

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Útok sa odohral v Richelieu v okrese Commewijne asi 25 kilometrov východne od Paramariba.

Autor TASR
Paramaribo 28. decembra (TASR) – Najmenej deväť ľudí vrátane piatich detí zahynulo pri útoku nožom, ku ktorému došlo na predmestí surinamskej metropoly Paramaribo. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, informuje TASR podľa agentúry AP.

Medzi obeťami sú deti útočníka a susedia, ktorí im prišli na pomoc. Miestne médiá uviedli, že obete sa nachádzali vo viacerých domoch.

Útok sa odohral v Richelieu v okrese Commewijne asi 25 kilometrov východne od Paramariba. Susedia uviedli, že 43-ročný muž telefonoval s manželkou, s ktorou spolu nežijú, a po hádke s ňou napadol nožom vlastné deti a následne aj susedov.

Polícia oznámila, že jej príslušníci postrelili podozrivého, keď sa na nich pokúsil zaútočiť. Po zadržaní ho previezli do nemocnice. S vážnymi zraneniami hospitalizovali aj šieste dieťa a ďalšieho dospelého.

Surinam, bývalá holandská kolónia, je s približne 600.000 obyvateľmi najmenšou nezávislou krajinou v Južnej Amerike. Tradične mala jednu z najnižších mier vrážd v regióne, ich počet sa však v roku 2024 výrazne zvýšil na 30 vrážd na 100.000 obyvateľov, vyplýva z údajov think-tanku Insight Crime.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?