Muž s pokazeným autom žiadal o jedlo, potom sa vyhrážal bombou

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Muža predviedli na policajnú stanicu IV. budapeštianskeho obvodu, kde sa počas výsluchu k činu priznal.

Autor TASR
Budapešť 9. septembra (TASR) - Na maďarskú tiesňovú linku 112 v pondelok prijali telefonát zo zahraničného čísla, v ktorom sa páchateľ vyhrážal bombovým útokom na maďarský parlament. Podľa servera liner.hu polícia muža telefonujúceho z vozidla s nemeckým evidenčným číslom v priebehu pol hodiny identifikovala a zadržala, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Vyhrážal som sa, pretože keď sa mi pokazilo auto, márne som žiadal na tiesňovej linke o jedlo a pitie,“ citovala polícia výpoveď 37-ročného muža z Budapešti.

Vyšetrovatelia začali trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia, pre muža žiadajú väzbu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
