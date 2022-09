Muž sa chcel dotknúť rakvy Alžbety II.; neveril, že je mŕtva

Londýn 20. septembra (TASR) - Muž, ktorého zatkla britská polícia, lebo vo Westminsterskej sále podišiel k rakve britskej kráľovnej Alžbety II., sa chcel údajne presvedčiť, či je panovníčka naozaj mŕtva. V utorok o tom informoval londýnsky súd. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rakva s pozostatkami Alžbety II. bola vystavená vo Westminsterskom paláci na verejnú úctu od minulej stredy do pondelka, keď sa konal jej pohreb. Približne 250.000 ľudí čakalo v rade na poklonu panovníčke aj viac ako desať hodín.



Zadržanému Muhammadovi Chánovi sa v piatok podarilo dostať sa po schodoch na vyvýšený katafalk, kde sa oboma rukami zachytil kráľovskej štandardy, ktorá bola cez rakvu prehodená. Polícia ho následne zatkla a obvinila z narúšania verejného poriadku.



"Obvinený si myslel, že kráľovná nie je mŕtva, tak prikročil k rakve, aby sa o tom sám presvedčil," uviedol prokurátor Luke Stanton. Podľa vyjadrenia súdu Chán trpí bludmi. Údajne je tiež stále presvedčený, že "kráľovná nezomrela a prsty v tom má kráľ Karol III."



Súd vyhlásil, že Chán môže byť podmienečne prepustený, len ak sa do nasledujúceho súdneho konania naplánovaného na 18. októbra nechá hospitalizovať v psychiatrickej nemocnici.



Polícia minulý týždeň zadržala aj 19-ročného Adia Adeshineho, ktorý sa údajne vyzliekol v dave smútiacich ľudí čakajúcich na poklonu panovníčke. Adeshine v snahe uniknúť polícii skočil do rieky Temža. Útek sa mu však nepodaril, keďže bol o niečo neskôr zatknutý.