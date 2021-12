TREST AKO Z ROMÁNU: Muža za krádež piatich žemlí poslali do väzenia

Brno 22. decembra (TASR) - Mestský súd v Brne znížil mužovi trest za krádež piatich žemlí v čase núdzového stavu z pôvodných dvoch rokov väzenia na desať a pol mesiaca. Českej televízii to v utorok oznámila tlačová hovorkyňa daného súdu Petra Hovorková.



Pôvodný trest totiž napadla ešte bývalá ministerka spravodlivosti Marie Benešová. Najvyšší súd v júni jej sťažnosti vyhovel a poslal prípad späť na mestský súd na opätovné prerokovanie. Štátna zástupkyňa aj inkriminovaný muž, Lukáš Kalina, sa vzdali možnosti odvolať sa, a tak s vyneseným verdiktom súhlasia.



"Obžalovaný bol uznaný za vinného za prečin krádeže a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní desiatich mesiacov a štrnástich dní. Štátna zástupkyňa a obžalovaný sa po vyhlásení rozsudku vzdali odvolania sa a vyhlásili, že netrvajú na vyhotovení odôvodnenia," oznámila Hovorková.



Kalina vlani v apríli ukradol v Brne päť pizzových žemlí za 63 korún (dva a pol eura). Proti dvojročnému trestu sa odvolal a krajský súd mu ho právoplatne znížil na jeden a pol roka väzenia. Krádež sa stala v čase núdzového stavu, keď platia prísnejšie sadzby.



Kalina bol navyše v minulosti za podobné drobné prehrešky už trikrát súdený a v čase činu bol dokonca v podmienke. Podľa svojho obhajcu mal hlad a konal z existenčných dôvodov.



Najvyšší súd neskôr v iných konaniach dospel k záveru, že nie každá krádež v núdzovom stave má byť postihovaná prísnejšie. Pokiaľ nesúvisí s mimoriadnou situáciou, ako je to napríklad pri krádeži respirátorov alebo dezinfekčných prostriedkov, je možné ukladať bežné tresty.



Práve preto bývalá ministerka spravodlivosti Benešová navrhla vo februári Najvyššiemu súdu, aby rozsudky oboch súdov zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie mestskému súdu.



"Zmyslom a účelom ustanovenia zákonníka podľa môjho názoru nie je postihovať zvýšenou trestnou sadzbou všetky krádeže, ku ktorým dôjde v čase núdzového stavu, ale iba také krádeže, ktoré sa vyznačujú vyššou mierou spoločenskej škodlivosti s ohľadom na ich bližšiu súvislosť s núdzovým stavom," uviedla Benešová.



Kalina bol jedným z prvých, ktorému súdy za drobnú krádež uložili väzobný trest pre to, že ju spáchal v čase núdzového stavu. Jeho prípad nie je jediný, ktorý Najvyšší súd vrátil znova na prerokovanie. Vo viacerých prípadoch sa pritom angažovala práve exministerka Marie Benešová.