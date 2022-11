Muž so sekerou a dýkou sa chcel dostať do redakcie The New York Times

New York 18. novembra (TASR) - Muž so sekerou a dýkou vošiel vo štvrtok do vestibulu budovy denníka The New York Times a dožadoval sa rozhovoru s politickou redakciou. Keď ho odmietli pustiť ďalej do priestorov denníka, odovzdal svoje zbrane a čakal na zásahovú policajnú jednotku. Informovali o tom newyorské úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Newyorské policajné oddelenie uviedlo, že policajti zasahovali v budove denníka v centre newyorskej štvrte Manhattan krátko po poludní, po prijatí hovoru na telefónnom čísle 911 o mužovi s "nožom".



Keď policajti prišli na miesto, ochranka budovy im oznámila, že muž mal pri sebe dve zbrane a dožadoval sa rozhovoru s konkrétnou časťou zamestnancov denníka.



Muža potom odviezli do nemocnice na posúdenie zdravotného stavu.



Zástupca novín vo vyhlásení uviedol, že New York Times sú polícii vďačné "za zásah pri incidente vo vestibule, ktorý policajti rýchlo a mierumilovne vyriešili".