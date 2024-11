Muž spustil paľbu pri izraelskej ambasáde, zastrelila ho polícia

Ammán 24. novembra (TASR) - V blízkosti izraelského veľvyslanectva v Jordánsku sa v noci na nedeľu strieľalo. Útočník podľa médií a nemenovaného zdroja spustil paľbu na policajnú hliadku, pričom troch policajtov zranil. Následne bol zastrelený políciou. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Jordánska polícia oblasť pri izraelskej ambasáde v Ammáne uzavrela a situáciu má pod kontrolou. Na miesto sa okrem nej podľa svedkov ponáhľala aj sanitka. Polícia obyvateľov vyzvala, aby nevychádzali z domu.



V štvrti, v ktorej sa prísne strážené veľvyslanectvo nachádza, sa často konajú protesty namierené proti Izraelu, píše denník The Times of Israel. V Jordánsku sa však podľa Reuters organizovali jedny z najpokojnejších zhromaždení v celom regióne Blízkeho východu, kde sú protiizraelské nálady mimoriadne vybičované kvôli vojne v Pásme Gazy.



Mnoho z 12 miliónov obyvateľov Jordánska má palestínsky pôvod. Oni alebo ich rodičia boli vyhnaní alebo utiekli do Jordánska počas bojov, ktoré sprevádzali vznik Izraela v roku 1948. Mnohí z nich majú rodinné väzby na druhej strane rieky Jordán.