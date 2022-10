Muž útočil na imigračné centrum; následne spáchal samovraždu

Londýn 31. októbra (TASR) - Útočník v juhoanglickom prístavnom meste Dover hodil v nedeľu tri benzínové bomby pripevnené k zábavnej pyrotechnike do priestorov imigračného centra, pričom zranenia utrpeli dve osoby. Polícia našla muža neskôr na neďalekej benzínke mŕtveho po tom, čo spáchal samovraždu. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Motív útoku nebol bezprostredne známy. Podľa lokálnej polície nešlo o teroristický útok.



Azylové centrum v Doveri je prvou zastávkou pre tisíce ľudí, ktorí podniknú nebezpečnú cestu cez Lamanšský prieliv. Neskôr ich odtiaľ presúvajú do iných ubytovacích stredísk. Polícia uviedla, že počas počiatočnej fázy vyšetrovania premiestnila okolo 700 migrantov z Doveru do Manstonu, ležiaceho takisto v grófstve Kent.



Tento rok zaznamenali v Británii rekordný počet takmer 40.000 migrantov, ktorí sa do krajiny doplavili na malých člnoch. V sobotu sa cez Lamanšský prieliv preplavilo 990 migrantov. Francúzski námorní predstavitelia v nedeľu uviedli, že len cez uplynulý víkend zachránili 224 migrantov a vrátili ich do Francúzska.



Nový britský premiér Rishi Sunak v piatok oznámil, že počas prvého telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa dohodli na zintenzívnení boja proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv.