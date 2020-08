Muž v Austrálii dostal pol roka väzenia za porušenie karantény

Sydney 31. augusta (TASR) - Na šesť mesiacov väzenia odsúdili v austrálskom meste Perth muža, ktorý použil rebrík, aby sa vykradol von z karanténneho hotela a navštívil svoju priateľku. V pondelok o tom informovali celoštátna stanica ABC a tlačová agentúra DPA.



Muž vo veku 31 rokov priletel do Perthu zo Sydney koncom júla a nariadili mu 14-dňovú karanténu v hoteli.



Počas troch dní však opakovane vyliezol z balkóna svojej izby na strechu hotela, odkiaľ zišiel dolu po rebríku, ktorý mu pristavil komplic, uviedla ABC.



Muža zaznamenala hotelová bezpečnostná kamera a polícia ho zatkla, keď ho našla ukrytého v skrini v spálni v dome na predmestí Perthu.



Polícii vysvetlil, že jeho priateľka mala práve v ten deň narodeniny a že ju musel navštíviť, lebo inak by mal problémy.



Sudca Tom Hall pri vyhlasovaní verdiktu v pondelok povedal, že porušenie karantény počas pandémie nového koronavírusu je vážny trestný čin, ktorý ohrozuje ostatných ľudí.



Muž si musí odpykať iba mesiac zo šiestich mesiacov trestu, lebo sa mu započítava aj čas strávený v karanténe a v policajnej väzbe, doplnila ABC.



Minulý týždeň dostala trest šesť mesiacov väzenia 28-ročná žena, ktorá sa prepašovala cez hranicu domov do austrálskeho štátu Západná Austrália, ukrytá v zadnej časti nákladného auta. Proti rozsudku sa odvolala.



Ďalší muž, ktorý porušil karanténu a išiel v Perthe do krčmy na pivo, sa zrejme stane prvým Austrálčanom, ktorému nasadia na členok elektronický náramok a jeho pohyb počas pandémie bude sledovaný.



Polícia uviedla, že tento 53-ročný muž môže dostať pokutu do výšky 50.000 dolárov a tiež 12 mesiacov väzenia po tom, čo nerešpektoval úrady.



"Ukázal, že sa mu už nedá dôverovať," vyhlásila pred novinármi cez víkend ministerka pre políciu Západnej Austrálie Michelle Robertsová. "Dôsledkom je, že pristupujeme k nasadeniu náramku na jeho členok..., aby nemohol pokračovať vo svojom správaní," dodala.



Tresty prišli v období, keď všetky štáty Austrálie zavádzajú prísne obmedzenia, napríklad na hraniciach, aby pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu.