Muž v Austrálii je po útoku žraloka v kritickom stave
Autor TASR
Sydney 16. mája (TASR) - Muž sa s stal na západe Austrálie terčom útoku žraloka a je v kritickom stave, uviedli pre agentúru AFP tamojšie záchranné zložky, informuje TASR.
K incidentu došlo po 10:00 h miestneho času (04:00 h SELČ) pri ostrove Rottnest neďaleko mesta Perth, uviedol hovorca záchrannej služby St John Ambulance Western Australia. V prípade obete útoku žraloka ide o muža - tridsiatnika.
„Na mieste je záchranársky vrtuľník spolu s políciou a pohotovostnými zložkami ostrova,“ dodal hovorca.
Podľa databázy stretov týchto predátorov s ľuďmi bolo v Austrálii od roku 1791 zaznamenaných takmer 1300 incidentov spojených so žralokmi, z ktorých viac než 260 malo za následok smrť. Posednou obeťou bol 12-ročný chlapec, ktorý zomrel po januárovom útoku žraloka v prístave Sydney Harbour. Tento útok bol jedným zo štyroch zaznamenaných v priebehu dvoch dní, čo viedlo úrady k zatvoreniu desiatok mestských pláží. Išlo tiež o tretie nedávne úmrtie súvisiace so žralokmi v tomto meste.
Austrálski vedci sa v tejto súvislosti domnievajú, že čoraz preplnenejšie vody a stúpajúca teplota oceánov ovplyvňujú migračné trasy žralokov, čo môže prispievať k nárastu počtu takýchto útokov.
