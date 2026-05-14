Muž v Belehrade vrazil do protivládnych demonštrantov a zranil seniora
Zranený senior sa v Belehrade zúčastňoval na 16-minútovej tichej pietnej spomienke na 16 obetí novosadskej tragédie, ktoré sa v mnohých mestách Srbska konajú každý deň.
Autor TASR
Belehrad 14. mája (TASR) - Muža, ktorý vo štvrtok v Belehrade vrazil autom do účastníkov protivládneho protestu a zranil pritom 90-ročného seniora, polícia zadržala pre podozrenie z pokusu o vraždu. S odvolaním sa na srbské úrady o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Z videí, ktoré kolujú na internete, vyplýva, že vodič sa najprv dostal do potýčky s mladými demonštrantmi, ktorí blokovali rušnú križovatku v centre mesta. Následne začal svojím autom cúvať, pričom starého muža zrazil na zem.
Tento incident je najnovším z celého radu podobných prípadov, keď vozidlá vrazili do účastníkov protivládnych demonštrácií, ktoré sa začali v novembri 2024 v reakcii na zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad. Mnohí ľudia v Srbsku pripisujú zrútenie novostavby v Novom Sade korupcii a nedbanlivosti pri veľkých štátnych infraštruktúrnych projektoch.
Zranený senior sa v Belehrade zúčastňoval na 16-minútovej tichej pietnej spomienke na 16 obetí novosadskej tragédie, ktoré sa v mnohých mestách Srbska konajú každý deň. Lekári oznámili, že zranený muž je v stabilizovanom stave v nemocnici.
AFP pripomenula, že vážnymi zraneniami sa skončili podobné incidenty aj v minulosti - napríklad v januári 2025, keď auto vrazilo do študentov blokujúcich križovatku v centre Belehradu. V tom istom mesiaci vozidlo narazilo aj do skupiny študentov, ktorí mali na starosti dohľad počas protestného pochodu na predmestí Belehradu. Pri tomto incidente bola vážne zranená študentka, ktorú náraz odhodil na kapotu auta a následne na vozovku. Žene obvinenej v tomto prípade z pokusu o vraždu udelil srbský prezident Aleksandar Vučič milosť, čím zabránil jej súdnemu procesu.
Študentské hnutie v Srbsku sa medzičasom rozrástlo a žiada, aby Vučič vypísal predčasné voľby. Vučič uviedol, že predčasné parlamentné voľby by sa mohli konať do konca roka. V riadnom termíne by parlamentné i prezidentské voľby v Srbsku boli na budúci rok.
Agentúra AP dodala, že v rámci nátlakových akcií študenti plánujú aj veľké zhromaždenie, ktoré bude v Belehrade 23. mája.
Srbsko sa formálne usiluje o vstup do Európskej únie, no Vučič si udržiava blízke vzťahy s Ruskom a Čínou. Európska únia medzičasom Srbsko varovala, že mu môže pozastaviť čerpanie financií z tzv. Plánu rastu v objeme približne 1,5 miliardy eur. Dôvodom je znepokojivý úpadok demokratických štandardov v Srbsku, sporné reformy jeho súdnictva a nedodržiavanie reforiem na ceste do EÚ.
