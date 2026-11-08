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Muž v Berlíne vymenil vlajku na budove parlamentu za palestínsku
Dvadsaťdvaročného muža zadržali a odovzdali policajnej jednotke špecializujúcej sa na politicky motivovanú trestnú činnosť.
Autor TASR
Berlín 8. novembra (TASR) - Na stožiar pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne v nedeľu vyliezol 22-ročný muž, ktorý namiesto nemeckej štátnej vlajky vyvesil palestínsku zástavu. Polícia muža zadržala. K akcii sa prihlásila aktivistická skupina Peacefully Against Genocide, ktorá vyzvala na „solidaritu občianskej spoločnosti s obyvateľmi Palestíny“, informovala agentúra DPA.
Nemecká polícia tento prípad vyšetruje pre podozrenie z hanobenia štátu a jeho symbolov, poškodzovania verejného majetku, porušenia berlínskeho zákona o zhromažďovaní a neoprávneného vstupu na cudzí pozemok.
Hasiči odstránili palestínsku vlajku zo stožiara okolo poludnia. Muž, ktorý ju tam vyvesil, sa pri šplhaní na stožiar istil horolezeckým vybavením. Zdola ho podporovali ďalší dvaja muži vo veku 20 a 32 rokov, ktorí jeho počínanie aj natáčali. Všetci traja sú nemeckí občania.
Dvadsaťdvaročného muža zadržali a odovzdali policajnej jednotke špecializujúcej sa na politicky motivovanú trestnú činnosť.
Jeho 20-ročného spoločníka po vypočutí vykázali z miesta. Tretiemu mužovi policajti nariadili okamžitý odchod z miesta činu.
Nemecká polícia tento prípad vyšetruje pre podozrenie z hanobenia štátu a jeho symbolov, poškodzovania verejného majetku, porušenia berlínskeho zákona o zhromažďovaní a neoprávneného vstupu na cudzí pozemok.
Hasiči odstránili palestínsku vlajku zo stožiara okolo poludnia. Muž, ktorý ju tam vyvesil, sa pri šplhaní na stožiar istil horolezeckým vybavením. Zdola ho podporovali ďalší dvaja muži vo veku 20 a 32 rokov, ktorí jeho počínanie aj natáčali. Všetci traja sú nemeckí občania.
Dvadsaťdvaročného muža zadržali a odovzdali policajnej jednotke špecializujúcej sa na politicky motivovanú trestnú činnosť.
Jeho 20-ročného spoločníka po vypočutí vykázali z miesta. Tretiemu mužovi policajti nariadili okamžitý odchod z miesta činu.