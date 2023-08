Muž v Bosne zastrelil troch ľudí, počas úteku spáchal samovraždu

Sarajevo 11. augusta (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a traja ďalší utrpeli zranenia v piatok pri streľbe v meste Gradačac na severovýchode Bosny a Hercegoviny. Podozrivý strelec mal počas policajného pátrania spáchať samovraždu. TASR správu prevzala z webu Balkan Insight a agentúry AP.



Počet obetí potvrdila webovému portálu Klib.ba prokuratúra v bosnianskom kantóne Tuzla. Bosnianske médiá identifikovali útočníka ako Nermina Sulejmanoviča. Ten sa mal k činom priznať na videách, ktoré zverejňoval počas svojho úteku pred políciou.



Tento muž si zastrelenie jednej z obetí, ktorou bola údajne jeho manželka, naživo natáčal na sociálnej sieti Instagram.



Podľa bosnianskych médií začal Sulejmanovič živý prenos so slovami: "Uvidíte, ako vyzerá vražda v priamom prenose". Následne vytiahol zbraň a svoju manželku strelil do hlavy.



Podľa jeho slov usmrtil aj niekoľko ďalších osôb, pričom údajne postrelil aj jedného policajta, ktorému sa však podarilo utiecť.



Polícia občanom v Gradačaci nariadila, aby sa zdržiavali mimo verejných priestranstiev.



Sulejmanovič bol v roku 2014 jedným zo zadržaných za pokus o prepašovanie vyše 800 kilogramov marihuany do Chorvátska.