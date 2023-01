Muž v Budapešti pobodal troch policajtov, jeden zraneniam podľahol

Budapešť 13. januára (TASR) - Muž, ktorého sa vo štvrtok večer snažila v Budapešti zadržať polícia, pobodal troch policajtov. Jeden z nich neskôr v nemocnici zomrel, oznámila v piatok maďarská polícia. TASR o incidente informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podozrivý muž sa snažil v Budapešti vniknúť do bytového domu, a preto bola na miesto privolaná polícia. Traja policajti sa ho pokúsili zadržať, no muž na nich zaútočil nožom a snažil sa utiecť na ulicu. Štvrtý policajt ho pri úteku postrelil do nohy. Viac informácii o páchateľovi alebo okolnostiach útoku polícia nezverejnila.



Maďarský premiér Viktor Orbán pre štátnu rozhlasovú stanicu v piatok uviedol, že maďarská vláda poskytne rodine zabitého policajta pomoc.