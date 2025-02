Muž v Dubline bodol troch ľudí, všetci prežili

Dublin 9. februára (TASR) - Muž v dublinskej štvrti Stoneybatter v nedeľu bodol tri osoby. Predpokladá sa, že ani jedna z nich nie je bezprostredne v ohrození života. Polícia útočníka zadržala, informuje TASR podľa správ novín The Irish Times a agentúry AFP.



"Muža sme zatkli a v súčasnosti verejnosti nehrozí žiadne riziko," uviedla polícia vo vyhlásení.



Podľa novín The Irish Times útočník použil "bežné domáce náradie". Polícia si nemyslí, že by prípad mohol súvisieť s terorizmom. Motív útoku bezprostredne známy nebol.



Najmenej jednu obeť napadli vo vchodových dverách, keď sa vracala domov.



"Videla som veľmi rýchlo prichádzať mnoho policajných áut. Všetci vystúpili naraz. Videla som bežiaceho muža, na ktorého sa vrhli," uviedla pre AFP svedkyňa.



"On len kričal a kričal nech ho nechajú tak. Bol vystrašený ako niekto, kto to nečakal. Potom to všetko prestalo," dodala.