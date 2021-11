Muž v Iráne sa samoupálil na protest proti verdiktu súdu

Teherán 14. novembra (TASR) - Popáleninám po pokuse o samoupálenie podľahol v nedeľu v Iráne 65-ročný muž, ktorý takto protestoval proti verdiktu súdu v jeho spore so zamestnávateľom.



Ako s odvolaním sa na iránsku televíziu informovala agentúra AP, muž svoj čin spáchal pred sídlom úradu práce a sociálnej starostlivosti v meste Arak, vzdialenom 230 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Teherán.



K aktu samoupálenia sa ľudia v krajinách Blízkeho východu utiekajú často pre nespokojnosť so svojou ekonomickou situáciou a pre nedostatok príležitostí. V roku 2011 sa upálenie sa predavača ovocia v Tunisku stalo katalyzátorom reťazca povstaní Arabskej jari, ktoré zachvátili časť arabských krajín.



V Iráne zaznamenali pokus o samovraždu samoupálením aj začiatkom októbra. Spáchal ju 38-ročný muž, syn vojnového hrdinu a otec štyroch detí, ktorý sa na tento čin odhodlal pre to, že sa mu nedarilo nájsť si prácu. Muž dva dni po čine podľahol svojim zraneniam. Jeho smrť mala za následok prepustenie dvoch miestnych predstaviteľov nadácie Šahíd, ktorá sa stará o záležitosti rodín obetí vojny.