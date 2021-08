Muž v Iráne zrazil dve ženy, lebo nemali hidžáb

Teherán 10. augusta (TASR) - Dve ženy v Iráne utrpeli vážne zranenia po tom, ako do nich autom vrazil muž nespokojný s tým, že nemajú na hlavách hidžáby. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra DPA.



Incident sa odohral v meste Orumíja na severozápade Iránu. Šofér auta najprv hlasno protestoval proti oblečeniu žien s tým, že nespĺňa štandard moslimskej ženy. Jeho námietky vyvolali hádku, po ktorej muž svojím autom vrazil do žien. Tie utrpeli vážne zranenia, ale ich život nie je ohrozený, dodala miestna agentúra ILNA.



Vodič z miesta činu ušiel, ale polícii sa ho podarilo zakrátko zadržať.



Predstavitelia justičných úradov útok na nezahalené ženy odsúdili a iránska viceprezidentka Masúmeh Ebtekarová, ktorá má na starosti záležitosti žien, ho označila za pokus o vraždu a žiadala prísny trest.



Od islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979 sú osoby ženského pohlavia vo veku od deväť rokov povinné dodržiavať islamské ustanovenia týkajúce sa obliekania. V praxi to znamená, že vlasy musia mať zakryté a ich oblečenie nesmie kopírovať krivky ich tela.



DPA poznamenala, že po 42 rokoch majú tieto pravidlá čoraz menej prívržencov, pričom nepopulárne sú u väčšiny žien, Najmä vo veľkých mestách je stále bežnejšie, že ženy chodia von bez hidžábu, obvyklej pokrývky hlavy.



Polícia a úradníci rezortu spravodlivosti tvrdia, že pravidlá týkajúce sa obliekania nie je možné vymáhať, pretože by to viedlo k stovkám zatknutí denne.



DPA však súčasne uviedla, že časť iránskej populácie sa zároveň domnieva, že nenosenie hidžábu má za následok zhoršenie morálky v krajine.