Muž v Mexiku otvoril núdzové dvere čakajúceho lietadla

Mexiko 29. januára (TASR) - Mexické úrady zatkli muža, ktorý otvoril núdzové dvere stojaceho dopravného lietadla a vstúpil na jeho krídlo. Stalo sa tak po tom, ako stroj, ktorý mal letieť do susednej Guatemaly, uviazol na niekoľko hodín na letiskovej ploche bez klimatizácie a vody pre cestujúcich. TASR informáciu prevzala z nedeľňajšej správy stanice BBC News.



Medzinárodné letisko v hlavnom meste Mexiko oznámilo, že nedošlo k žiadnym škodám a muž bol odovzdaný do rúk polície. K incidentu došlo minulý týždeň vo štvrtok okolo 11.30 h miestneho času (18.30 h SEČ), približne tri hodiny po plánovanom štarte letu spoločnosti Aeroméxico z mexickej metropoly.



Zdržanie bolo spôsobené problémom s údržbou. Po konaní pasažiera bola nevyhnutná zmena lietadla. Nie je jasné, či muž zostáva vo väzbe, ani akým obvineniam môže čeliť. Jeho spolucestujúci však videli incident v inom svetle a napísali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že muž má podporu všetkých.



"Všetci cestujúci letu AM 0672 vyhlasujú, že pasažier na palube, ktorý otvoril núdzové dvere, konal v prospech všetkých, pretože meškanie a nedostatok vzduchu vytvorili nebezpečné podmienky pre zdravie cestujúcich. Zachránil nám život," uvádza sa v danom vyhlásení s podpismi spolucestujúcich.