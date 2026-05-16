Muž v Modene vyšiel autom na chodník a zranil 8 ľudí
Autor TASR
Rím 16. mája (TASR) - Vodič v sobotu zranil osem ľudí v meste Modena na severe Talianska, keď autom vyšiel na chodník. Z vozidla následne vystúpil, pričom v rukách držal nôž, uviedol tamojší starosta Massimo Mezzetti. Štyri osoby sú v kritickom stave, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Vyzerá to tak, že (vodič) úmyselne vyšiel na chodník, zrazil niekoľko ľudí a narazil do výkladu obchodu. Následne zo svojho auta vystúpil a oháňal sa nožom,“ povedal starosta. Niekoľko osôb sa k nemu rozbehlo a odzbrojilo ho. Polícia uviedla, že muža vo veku približne 30 rokov zadržala a že bezprostredne už nehrozí žiadne nebezpečenstvo, píše Reuters.
Muž sa narodil v meste Bergamo, pričom má severoafrické korene, a žije v Modene, ozrejmil Mezzetti. Okolnosti incidentu sú stále nejasné, skonštatoval starosta. Jeden z očitých svedkov ale podotkol, že muž mohol byť pod vplyvom alkoholu či drog, no polícia toto vyjadrenie nepotvrdila, informoval vysielateľ RaiNews24.
„Musíme pochopiť, prečo k tomuto činu došlo. Bola to však dramatická udalosť, som naozaj otrasený. Nech to už bolo čokoľvek, bolo to mimoriadne vážne. Ak sa však ukáže, že išlo o útok, bolo by to ešte vážnejšie,“ vyhlásil Mezzetti.
„Vyjadrujem solidaritu tým, ktorí utrpeli zranenia a tiež ich rodinám,“ napísala premiérka krajiny Giorgia Meloniová na platforme X. „Čo sa stalo v Modene je naozaj vážne,“ dodala.
