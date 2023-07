Muž v Nemecku, ktorý napadol školáčky a jednu zabil, dostal doživotie

Ulm 4. júla (TASR) — Na doživotie odsúdili v utorok v Nemecku 27-ročného Eritrejčana za vraždu a pokus o vraždu. Oboch činov sa dopustil, keď vlani v decembri napadol nožom dve školáčky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Krajinský súd v Ulme rozhodol, že vzhľadom na povahu tohto trestného činu by nemal mať nárok na predčasné prepustenie.



Odsúdený mladý muž z Eritrey prišiel do Nemecka ako žiadateľ o azyl.



Na dievčatá vo veku 13 a 14 rokov zaútočil nožom, keď išli do školy v juhonemeckom meste Illerkirchberg ležiacom v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.



Mladšiemu dievčaťu sa podarilo ujsť, staršie, ktoré malo turecký pôvod, zomrelo na následky zranení v nemocnici.