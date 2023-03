Muž v Nemecku vrazil autom do ľudí v garáži letiska, niekoľkých zranil

Kolín nad Rýnom 24. marca (TASR) - Muž narazil v piatok autom do niekoľkých chodcov v parkovacej garáži na medzinárodnom letisku Kolín/Bonn a niekoľkí utrpeli menšie zranenia, informovala polícia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Muž chcel údajne naraziť priamo do ľudí vo vnútri garáže, ale väčšina sa mu dokázala vyhnúť, uviedla nemecká agentúra DPA.



Život zranených nie je v ohrození, väčšinou ide o menej vážne zranenia, dodala polícia. Muž vrazil aj do viacerých áut.



Vodiča vo veku 57 rokov zadržali a previezli do nemocnice. Polícia oznámila, že podľa určitých náznakov má duševné problémy.



Ľahšie zranení sú aj dvaja policajti, pretože podozrivý kládol odpor pri zadržiavaní.