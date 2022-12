POBODAL DVE ŽENY: Útočníka polícia postrelila, zraneniam podľahol

Praha 18. októbra - Muž v Prahe pobodal v sobotu dve ženy. Policajti ho postrelili, útočník zraneniam podľahol. Útok sa stal približne o 19.00 h. TASR správu prevzala z Českého rozhlasu (ČRo).



Policajti po páchateľovi pátrali, vypátrali ho a muselo prísť k použitiu donucovacích prostriedkov vrátane strelných zbraní; podozrivý muž na mieste svojim zraneniam podľahol.



Poranené ženy odviezli záchranári do nemocnice. Jednu z nich museli záchranári uviesť do umelého spánku pre veľmi vážny stav.



Muža začali policajti po streľbe okamžite oživovať, potom si ho po príchode prevzali na resuscitáciu záchranári.



"Bohužiaľ, tie zranenia boli veľmi vážne a nakoniec im muž na mieste napriek všetkej snahe záchranárov podľahol," doplnila hovorkyňa záchrannej služby. Obe ženy previezla záchranná služba do nemocníc. Jedna z nich je vo veľmi vážnom stave.



"Druhá žena na tom bola evidentne lepšie, utrpela iba ľahšie poranenie, bola po celý čas pri vedomí a bola transportovaná do Thomayerovej nemocnice," dodala hovorkyňa ČRo.



Polícia bude zisťovať všetky okolnosti prípadu, v sobotu už na to žiadne informácie podávať nebude. Polícia následne uviedla, že nikomu v okolí nehrozí žiadne nebezpečenstvo a že o zákroku informovala Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov.