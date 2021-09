Muž porezal v Taliansku nožom päť ľudí, polícia ho zatkla

Rím 12. septembra (TASR) - Talianska polícia v nedeľu vyšetrovala žiadateľa o azyl zo Somálska za pokus o vraždu. Muž údajne porezal nožom dve kontrolórky cestovných lístkov v autobuse v známom letovisku Rimini a potom pri úteku zranil ďalších troch ľudí vrátane chlapca. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Vyšetrovatelia vylučujú terorizmus ako motív a predpokladajú, že 26-ročný muž bol v sobotu večer pri útoku nožom pod vplyvom drog. Uviedla to talianska verejnoprávna televízna stanica RAI.



Ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová vyhlásila, že v pondelok sa v Rimini stretne s miestnymi predstaviteľmi bezpečnostných zložiek, aby preverila "túto veľmi závažnú udalosť". Na ministerku slovne útočí pravicový líder Matteo Salvini, ktorý vedie protiimigračnú stranu Liga. Salvini požaduje, aby Lamorgeseová zasahovala proti ilegálnym migrantom tvrdšie.



Muž, ktorý evidentne nemal cestný lístok na autobus, porezal kontrolórky, keď ho požiadali, aby lístok ukázal. Podľa médií obe ženy zranil. Keď vodič autobusu otvoril dvere, útočník ušiel. Polícia ho prenasledovala a vtedy muž údajne porezal troch ďalších ľudí, ktorých cestou stretol. Bol medzi nimi šesťročný chlapec, ktorý sedel so svojou matkou na miestnom vonkajšom trhovisku.



Chlapec, zranený aj na krku, sa v nedeľu po operácii nachádzal v kritickom stave.



Polícia muža chytila v bočnej uličke pri hoteli a zatkla ho.



Nemenovanému mužovi od jeho príchodu do Európy v roku 2015 očividne odmietli udeliť azyl vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Dánsku, Švédsku, Nemecku a Holandsku, napísali talianske noviny Corriere della Sera.



Verejnoprávna televízia uviedla, že muž požiadal v Taliansku o azyl a žil v ubytovni pre migrantov, ktorú vedie katolícka charita v Rimini.