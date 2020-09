Muž v Toronte zastrelil svojich príbuzných a spáchal samovraždu

Toronto 5. septembra (TASR) - Útočník v kanadskom meste Toronto v piatok zastrelil štyroch svojich rodinných príslušníkov a následne spáchal samovraždu, uviedla tamojšia polícia vo vyhlásení. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica ABC News.



Polícia informovala, že páchateľom bol 48-ročný Michael Lapa s trvalým pobytom vo Winnipegu v štáte Manitoba.



Vyšetrovatelia uvádzajú, že Lapa prišiel k svojim príbuzným neohlásene. Susedia uviedli, že Lapovo auto s manitobskou poznávacou značkou údajne na mieste činu nikdy nevideli. Motív konania polícia vyšetruje.



K incidentu došlo približne o 1.20 h (7.20 h SELČ) v piatok ráno, keď viacerí susedia nahlásili streľbu.



Obeťami sú okrem páchateľa traja muži a jedna žena. Dve obete mali menej ako 18 rokov. Polícia takisto uviedla, že v kuchyni obytného domu našla ženu vo veku 50 rokov so strelnou ranou. Jej zranenia sú vážne, nie však život ohrozujúce.



"Je to hrozné. Nikdy by ste nečakali, že sa niečo takéto môže stať, najmä nie v tejto štvrti. Je tu veľmi pokojne," uviedla Liz McIntoshová, ktorá žije v dome vedľa miesta činu.



"Väčšinu času si ani nezamykáme dvere," dodal jej muž Cliff.



Známi a priatelia rodinu opísali ako veľmi milú, láskavú a aktívnu v miestnej komunite.



"Nedáva to zmysel," uviedol ďalší zo susedov - Rob Mitchell.