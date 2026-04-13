Muž v Trnave po konflikte utrpel bodné zranenie
Autor TASR
Trnava 13. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje incident, ktorý sa stal v nedeľu (12. 4.) v blízkosti železničnej stanice v Trnave. Po predchádzajúcom konflikte mal 27-ročný muž spôsobiť bodné zranenie v oblasti brucha 47-ročnému mužovi, ktorého následne hospitalizovali v nemocnici. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Policajti sa okamžite po oznámení udalosti presunuli na miesto, kde zranenému poskytovali prvú pomoc spolu s policajtom v civile, ktorý sa nachádzal v blízkosti. „Ostatní išli rýchlo prehľadávať okolie a hľadať osobu podozrivú z útoku. Po chvíli dostali informáciu, že mal mladý muž sám prísť na oddelenie železničnej polície. Presunuli sa teda na miesto a po vykonaní prvotných úkonov bola osoba zadržaná,“ ozrejmili z polície.
Vyšetrovateľka začala vo veci trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva. „V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Policajti na prípade naďalej pracujú a vykonávajú potrebné procesné úkony,“ doplnila polícia.
