Muž v židovskej štvrti Londýna pobodal dvoch ľudí

Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Londýn 29. apríla (TASR) - Na severe Londýna v prevažne židovskej štvrti Golders Green neznámy muž v stredu pobodal dvoch ľudí. Polícia ho zatkla, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

O útoku informovalo charitatívne a dobrovoľnícke zoskupenie Shomrim na sociálnej sieti X. Útočníka pred jeho zadržaním videli bežať s nožom a pokúšať sa bodnúť židovských občanov. Polícia pri zásahu použila paralyzér.

Britský premiér Keir Starmer označil útok za „mimoriadne znepokojujúci“. Za uplynulý mesiac zatkli protiteroristické jednotky v Lodnýne viac ako dve desiatky ľudí v rámci vyšetrovania útokov na objekty prepojené so Židmi.
