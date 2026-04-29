Muž v židovskej štvrti Londýna pobodal dvoch ľudí
Britský premiér Keir Starmer označil útok za „mimoriadne znepokojujúci“.
Autor TASR
Londýn 29. apríla (TASR) - Na severe Londýna v prevažne židovskej štvrti Golders Green neznámy muž v stredu pobodal dvoch ľudí. Polícia ho zatkla, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
O útoku informovalo charitatívne a dobrovoľnícke zoskupenie Shomrim na sociálnej sieti X. Útočníka pred jeho zadržaním videli bežať s nožom a pokúšať sa bodnúť židovských občanov. Polícia pri zásahu použila paralyzér.
Britský premiér Keir Starmer označil útok za „mimoriadne znepokojujúci“. Za uplynulý mesiac zatkli protiteroristické jednotky v Lodnýne viac ako dve desiatky ľudí v rámci vyšetrovania útokov na objekty prepojené so Židmi.
