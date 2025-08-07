< sekcia Zahraničie
Muž z KĽDR preplával rieku Han s cieľom dostať sa do Južnej Kórey
Podľa miestnych médií bol muž priviazaný k plávajúcemu kusu plastu.
Autor TASR
Soul 7. augusta (TASR) - Severokórejský utečenec minulý týždeň preplával ústie rieky Han v blízkosti spoločnej hranice a dostal sa do Južnej Kórey, oznámila vo štvrtok tamojšia armáda. Podľa miestnych médií bol muž priviazaný k plávajúcemu kusu plastu, informuje TASR na základe správ agentúr Jonhap a AFP.
Juhokórejské jednotky zadržali severokórejského občana v skorých ranných hodinách minulý štvrtok po tom, ako ho objavili v neutrálnej zóne v ústí rieky Han západne od medzikórejskej pozemnej hranice, uviedol Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády.
Celá operácia trvala podľa Soulu približne 10 hodín. Severokórejčan je teraz vo väzbe a vyjadril želanie dezertovať, uviedlo ministerstvo obrany.
Podľa JCS v čase incidentu nezaznamenali žiadne nezvyčajné aktivity zo strany severokórejského vojska.
Ide o druhý prípad úteku Severokórejčana na juh od júnového nástupu prezidenta I Če-mjonga do funkcie. V júli prekročil medzikórejskú pozemnú hranicu ďalší severokórejský civilista.
AFP vysvetľuje, že od rozdelenia polostrova vojnou v 50. rokoch minulého storočia utiekli na juh desaťtisíce Severokórejčanov, pričom väčšina z nich najskôr prešla pešo do susednej Číny a následne pokračovala ďalej na juh.
Úteky cez pozemnú hranicu medzi KĽDR a Južnou Kóreou sú podľa AFP pomerne vzácne, pretože oblasť je husto zalesnená, zamínovaná a monitorovaná vojakmi na oboch stranách.
