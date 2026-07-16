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Muž z Livorna dokončil strednú školu vo svojich 82 rokoch

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Giuseppe Macaione pre miestne noviny povedal, že si dokončením strednej školy splnil svoj sen.

Autor TASR
Rím 16. júla (TASR) - Muž v toskánskom prístavnom meste Livorno dokončil strednú školu vo veku 82 rokov. Stal sa tak jedným z najstarších čerstvých absolventov strednej školy v Taliansku, píše TASR na základe správy agentúry ANSA.

Giuseppe Macaione pre miestne noviny povedal, že si dokončením strednej školy splnil svoj sen. Macaione absolvoval večerné kurzy elektrotechniky na Galileiho technickom inštitúte. Do školy sa vrátil po viac ako 60 rokoch.

Macaione sa narodil v blízkosti mesta Cefal na Sicílii a zo školy odišiel v 18 rokoch. Následne pracoval na železnici a na pošte predtým, než odišiel do dôchodku. V staršom veku sa rozhodol oživiť svoju mladícku vášeň pre elektrotechniku.

Začal som znova študovať pre svoje vlastné potešenie,“ uviedol Macaione. „Chodil som do večernej školy s ľuďmi oveľa mladšími ako ja. Zapadol som medzi ostatné deti. Bolo to úžasné,“ dodal.

Macaione minulý rok musel prestať chodiť na hodiny, aby mohol byť so svojou chorou manželkou. K štúdiu sa však vrátil a trojročný program dokončil. „Nikdy nie je neskoro začať študovať,“ dodal.
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