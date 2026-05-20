Muž z USA, ktorého väznil Irán, sa vrátil domov
Do väzenia sa dostal ešte v roku 2016 po tom, čo do Iránu pricestoval na pohreb svojho otca.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Iránsky občan s trvalým pobytom v Spojených štátoch bol prepustený z väzenia v Iráne a vrátil sa do USA, uviedla v utorok ľudskoprávna skupina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Iránsky občan s trvalým pobytom v USA, ktorý sa nachádzal vo väznici Evín, bol prepustený po tom, čo si odpykal desať rokov za mrežami. Po prepustení sa vrátil do Spojených štátov,“ uviedla organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA). Iránske úrady muža odsúdili za údajnú „spoluprácu s nepriateľskou vládou“, tvrdí organizácia.
Prepustený muž odcestoval najprv do arménskej metropoly Jerevan, odkiaľ sa presunul do Washingtonu, „kde je teraz v bezpečí a opäť so svojou rodinou“, uvádza HRANA bez bližšej špecifikácie dátumu jeho návratu. Do väzenia sa dostal ešte v roku 2016 po tom, čo do Iránu pricestoval na pohreb svojho otca. Obvinenie miestnych orgánov dôrazne poprel.
Väznený muž spolu so svojím synom v roku 2023 vyhlásil hladovku po tom, čo ho úrady nezahrnuli do dohody o prepustení amerických občanov. USA schválili v rámci dohody prevod šiestich miliárd dolárov z iránskych prostriedkov zmrazených v Južnej Kórei a prepustili vtedy piatich Iráncov výmenou za piatich Američanov uväznených v Iráne.
