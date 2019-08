Muž zadržaný po streľbe v nórskej mešite možno predtým zabil ženu

Pri incidente v islamskom centre al-Noor v meste Baerum západne od Osla utrpel v sobotu popoludní zranenia jeden človek.

Oslo 11. augusta (TASR) - Mladého Nóra zadržaného po sobotňajšej streľbe v mešite na predmestí metropoly Oslo vyšetrujú aj pre podozrenie z vraždy, oznámila polícia. V miestnom dome spojenom s útočníkom totiž našli telo ženy, informovali agentúry DPA a AFP.



Pri incidente v islamskom centre al-Noor v meste Baerum západne od Osla utrpel v sobotu popoludní zranenia jeden človek. Podľa predstaveného mešity vtrhol do modlitebne beloch v uniforme a prilbe, ktorý mal pri sebe viacero strelných zbraní. Premohol ho prítomný starší veriaci.



O niekoľko hodín neskôr našli v dome v Baerume telo ženy. "Tento prípad vyšetrujeme ako možnú vraždu," povedal novinárom neskoro večer Rune Skjold z polície v Osle. "Mŕtvou je mladá žena a našli ju, keď policajti vošli do domu, kde zadržaný muž žije," dodal hovorca. Odmietol uviesť, v akom vzťahu boli podozrivý a obeť.



Zadržaného zatiaľ nevypočúvali, keďže ho museli ošetriť pre menšie zranenia. Polícia preveruje jeho aktivitu na internete, uviedol Skjold. Stanica TV2 informovala o odkaze, v ktorom mal muž niekoľko hodín pred incidentom chváliť masovú streľbu, pri ktorej v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch zahynulo v marci 51 ľudí.



V mešite v Baerume sa v čase streľby nachádzali len traja veriaci. Policajti najskôr hlásili jedného postreleného, neskôr však spresnili, že jeden človek utrpel "menej závažné zranenia" a nie je jasné, či boli strelné.



Skjold povedal, že útok dosiaľ nevyšetrujú ako teroristický, aj keď zdôraznil, že vyšetrovanie má široký záber. Nič však nenaznačuje účasti ďalších páchateľov.



"Je to nórsky mladík s nórskym zázemím. Žije v okolí," povedal Skjold na predošlej tlačovej konferencii. Podozrivý bol podľa neho známy polícii, tá ho však nemohla označiť za niekoho s "kriminálnym pozadím".



Polícia v Osle oznámila, že v nedeľu, keď sa začína moslimský sviatok íd al-adhá, posilní svoju prítomnosť v iných mešitách a jej príslušníci budú aj ozbrojení.



Nórsko bolo miestom jedného z najhorších útokov pravicového extrémistu, keď Anders Behring Breivik v júli 2011 zabil v Osle a na neďalekom ostrove Utöya 77 ľudí.