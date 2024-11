Muž, ktorému našli výbušniny ušiel, nemecká polícia po ňom pátra

Berlín 2. novembra (TASR) – Berlínska polícia naďalej pátra po mužovi, u ktorého počas rutinnej kontroly na vlakovej stanici objavila výbušniny. Trhaviny zaistila, muž však z miesta utiekol, informovala v noci na sobotu agentúra DPA, píše TASR.



Polícia prehľadala okolie železničných tratí a stanice v berlínskej štvrti Neukölln, kde bol muž v stredu zadržaný, z miesta však ušiel.



Podľa hovorcu polície chce polícia zaistiť možné dôkazy, bližšie podrobnosti však neuviedol. Bulvárne noviny B. Z. uviedli, že polícia pátra po mobilnom telefóne podozrivého.



Vyšetrovatelia tiež pátrajú po druhom podozrivom, uviedol denník Bild, hovorca prokuratúry to však bezprostredne nepotvrdil. Druhý muž bol sprevádzal 30 – 35-ročného podozrivého na vlakovej stanici Neukölln, uviedli noviny Bild a Tagesspiegel.



Polícia pozná mená oboch podozrivých v súvislosti s bombovými útokmi na bankomaty, uvádza DPA.



"Pevne veríme v to, že podozrivý a všetci jeho potenciálni komplici budú čoskoro v rukách polície," vyhlásil hovorca Policajných odborov (GdP) Benjamin Jendro. Dodal, že zadržaný materiál nasvedčuje tomu, že do prípadu sú zapojené ďalšie osoby.



Nájdenou výbušninou bol triacetón triperoxid (TATP), uvádzajú nemecké médiá s odvolaním na bezpečnostné zdroje z Berlína. Hovorca prokuratúry túto informáciu bližšie nekomentoval.