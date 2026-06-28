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Muž zadržaný za protest s hudbou zo Star Wars dostane odškodné
O’Harov prípad súvisí s bezpečnostnou operáciou v americkej metropole, ktorú administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa spustila po vyhlásení núdzového stavu.
Autor TASR
Washington 28. júna (TASR) - Hlavné mesto Spojených štátov Washington D.C. uzavrelo mimosúdnu dohodu s mužom, ktorý kráčal za hliadkou Národnej gardy a z mobilu nahlas prehrával ikonickú hudbu z filmovej ságy Hviezdne vojny. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Podľa zadržaného Sama O’Haru takto pokojným spôsobom protestoval proti nasadeniu federálnych bezpečnostných zložiek vo Washingtone. Policajti ho napriek tomu na krátko zadržali a spútali, ale nevzniesli voči nemu obvinenie.
O’Hara políciu zažaloval, pretože policajný zásah podľa neho porušil jeho ústavné právo na slobodu prejavu aj ochranu pred neprimeraným zadržaním. Jeho protest sprevádzaný hudobným motívom Imperial March (Darth Vader's Theme) sa stal na sociálnych sieťach virálny.
Podľa súdneho dokumentu sa O’Hara a mesto Washington dohodli na finančnom odškodnení, jeho suma však nebola zverejnená. O’Haru zastupuje Americká únia občianskych slobôd (ACLU), podľa ktorej ide o „významnú sumu“. Žalobca svoje nároky voči mestu a polícii stiahne po jej vyplatení.
O’Harov prípad súvisí s bezpečnostnou operáciou v americkej metropole, ktorú administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa spustila po vyhlásení núdzového stavu. V dôsledku nej boli nasadené stovky príslušníkov Národnej gardy a časť z nich tam pôsobí dodnes.
Podľa zadržaného Sama O’Haru takto pokojným spôsobom protestoval proti nasadeniu federálnych bezpečnostných zložiek vo Washingtone. Policajti ho napriek tomu na krátko zadržali a spútali, ale nevzniesli voči nemu obvinenie.
O’Hara políciu zažaloval, pretože policajný zásah podľa neho porušil jeho ústavné právo na slobodu prejavu aj ochranu pred neprimeraným zadržaním. Jeho protest sprevádzaný hudobným motívom Imperial March (Darth Vader's Theme) sa stal na sociálnych sieťach virálny.
Podľa súdneho dokumentu sa O’Hara a mesto Washington dohodli na finančnom odškodnení, jeho suma však nebola zverejnená. O’Haru zastupuje Americká únia občianskych slobôd (ACLU), podľa ktorej ide o „významnú sumu“. Žalobca svoje nároky voči mestu a polícii stiahne po jej vyplatení.
O’Harov prípad súvisí s bezpečnostnou operáciou v americkej metropole, ktorú administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa spustila po vyhlásení núdzového stavu. V dôsledku nej boli nasadené stovky príslušníkov Národnej gardy a časť z nich tam pôsobí dodnes.