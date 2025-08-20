Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muž zahynul pri najvyššom vrchu Zugspitze

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Muž sa rútil približne 400 metrov po strmom, skalnatom svahu a napokon skončil v skalnej rokline.

Innsbruck 20. augusta (TASR) - Pri najvyššom nemeckom vrchu Zugspitze zahynul v utorok popoludní 61-ročný muž, informovala v stredu tamojšia polícia. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Obeťou je nemecký občan žijúci v Španielsku, ktorý sa spolu s ďalšími tromi osobami pohyboval na hrebeni Jubiläumsgrat. Tento úsek je známy ako dlhá a exponovaná horská trasa spájajúca Zugspitze s vrcholmi Alpspitze a Hochblassen.

Muž sa rútil približne 400 metrov po strmom, skalnatom svahu a napokon skončil v skalnej rokline. Privolaný lekár konštatoval jeho smrť. Polícia a prokuratúra začali vyšetrovanie presných okolností tragédie.
