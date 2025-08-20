< sekcia Zahraničie
Muž zahynul pri najvyššom vrchu Zugspitze
Autor TASR
Innsbruck 20. augusta (TASR) - Pri najvyššom nemeckom vrchu Zugspitze zahynul v utorok popoludní 61-ročný muž, informovala v stredu tamojšia polícia. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Obeťou je nemecký občan žijúci v Španielsku, ktorý sa spolu s ďalšími tromi osobami pohyboval na hrebeni Jubiläumsgrat. Tento úsek je známy ako dlhá a exponovaná horská trasa spájajúca Zugspitze s vrcholmi Alpspitze a Hochblassen.
Muž sa rútil približne 400 metrov po strmom, skalnatom svahu a napokon skončil v skalnej rokline. Privolaný lekár konštatoval jeho smrť. Polícia a prokuratúra začali vyšetrovanie presných okolností tragédie.
