Muž zastrelil na narodeninovej oslave 6 ľudí, potom spáchal samovraždu

Colorado Springs 10. mája (TASR) - Šesť dospelých osôb vrátane svojej priateľky zastrelil muž v nedeľu skoro ráno na narodeninovej oslave v americkom štáte Colorado. Následne spáchal samovraždu, uviedla v noci na pondelok agentúra AP.



K streľbe došlo krátko po polnoci miestneho času v štvrti s mobilnými domami na juhovýchode mesta Colorado Springs, informovala polícia. Deti, ktoré sa na oslave tiež zúčastnili, vyviazli bez zranení a boli odovzdané príbuzným.



Podľa policajného vyhlásenia podozrivý, priateľ jednej zo zavraždených žien, vošiel do prívesu a začal na strieľať do ľudí. Keď na miesto dorazili policajti, našli šesť mŕtvych dospelých a muža s vážnymi zraneniami, ktorý neskôr zomrel v nemocnici, informoval denník Colorado Springs Gazette.



Motív páchateľa je predmetom vyšetrovania. V štvrti, v ktorej sa nachádza okolo 470 mobilných domov, bývajú prevažne ľudia z krajín Latinskej Ameriky.



Ide o najhoršiu hromadnú streľbu v Colorade od 22. marca, keď muž v nákupnom centre v meste Boulder zabil desať ľudí vrátane policajta.



Týždeň predtým si streľba v troch masážnych salónoch v meste Atlanta a jeho okolí v americkom štáte Georgia vyžiadala osem obetí na životoch.



Guvernér Colorada Jared Polis označil najnovší prípad streľby za "zničujúci".



Colorado Springs so 465.000 obyvateľmi je po Denveri druhým najväčším mestom v Colorade.