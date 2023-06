Muž zastrelil susedov, pretože sa ich syn obnažil pred deťmi

Boise 22. júna (TASR) — Otec z amerického štátu Idaho zastrelil členov rodiny bývajúcej v susedstve, lebo ho nahnevalo, že jej 18-ročný syn sa údajne obnažoval pred jeho deťmi. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Majorjon Kaylor z mesta Kellogg je obvinený zo štvornásobnej vraždy prvého stupňa.



K tragédii došlo na Deň otcov, pripomína AP.



Policajný detektív Justin Klitch uviedol, že Kaylor strelil zblízka do spánku 65-ročného Kennetha Guardipeeho, jeho 41-ročnú dcéru Kennu Guardipeeovú a jej najmladšieho 16-ročného syna Aikena Smitha. Jeho starší brat, 18-ročný Devin Smith, bol mnohokrát strelený do hlavy, uvádza sa v policajnom spise.



Kaylor a jeho manželka povedali vyšetrovateľom, že boli nahnevaní, pretože niekoľko dní predtým Smith masturboval pred oknom vo svojej izbe a pred zrakmi dcér Kaylorovcov. Rodiny žili v dvojdome a dievčatá sa vtedy hrali vonku na dvore.



Prípad nahlásili polícii, ktorá ho postúpila okresnému prokurátorovi, takže mohol vzniesť obvinenie z trestného činu exhibicionizmu. V nedeľu večer sa však Kaylorovci pohádali s Guardipeeovcami o tom, ako sa celý prípad rieši. Vtedy mal Majorjon Kaylor streliť oboch Guardipeeovcov do hlavy, potom vošiel do ich bytu a zabil ich dvoch synov, píše sa v policajnej správe zverejnenej v utorok večer.



Kaylor je vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu. Predbežné vypočúvanie je stanovené na 3. júla.