Kubánske veľvyslanectvo vo Washingtone napadli Molotovovými kokteilmi

Havana/Washington 25. septembra (TASR) - Kubánske veľvyslanectvo vo Washingtone napadol v noci na pondelok muž, ktorý naň hodil dva Molotovove kokteily. Oznámil to kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez, ktorý celú udalosť označil za teroristický útok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Kubánske veľvyslanectvo v Spojený štátoch bolo terčom teroristického útoku jednotlivca, ktorý naň hodil dva Molotovove kokteily. Žiaden zamestnanec (ambasády) nebol zranený," uviedol Rodríguez na sociálnej sieti X.



Ide už o druhý útok na kubánsku diplomatickú misiu vo Washingtone za uplynulé roky. V apríli 2020 strieľal na budovu kubánskeho veľvyslanectva muž, ktorý taktiež nikoho nezranil, ale spôsobil materiálne škody.



K najnovšiemu útoku prišlo len niekoľko hodín po tom, čo sa kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vrátil do Havany z New Yorku, kde sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN a iných podujatiach.



V New Yorku sa v tejto súvislosti konali demonštrácie, na ktorých Kubánci žijúci v USA protestovali proti prítomnosti Díaza-Canela v OSN, vyplýva z príspevkov zverejnených na sociálnych sieťach.



"Protikubánske skupiny sa uchyľujú k terorizmu, keď majú pocit beztrestnosti. Kuba predtým americké úrady opakovane varovala" pred takouto hrozbou, dodal šéf kubánskej diplomacie.



Pri spomínanom útoku z roku 2020 poškodili náboje vonkajšie steny veľvyslanectva, okná, stĺpy a pouličnú lampu. Kubánska vláda vtedy taktiež hovorila o teroristickom útoku. Americké úrady v súvislosti s prípadom zadržali podozrivého Alexandra Alaza, ktoré neskôr obvinili z viacerých trestných činov, pripomína AFP.