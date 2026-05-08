Muž zodpovedný za útok na proizraelských demonštrantov priznal vinu
Štyridsaťšesťročný Egypťan Mohamed Soliman hodil do skupiny ľudí zhromaždených v meste na podporu izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy hádzal zápalné bomby a striekal na ňu horiaci benzín.
Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - Muž, ktorý minulý rok v meste Boulder v americkom štáte Colorado hodil na skupinu proizraelských demonštrantov Molotovov koktail, sa vo štvrtok priznal k všetkým obvineniam vrátane vraždy prvého stupňa. Na následky zranení po tomto útoku z júna 2025 zahynula 82-ročná žena a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Soliman bude odsúdený neskôr, informuje AFP. Vystavený je tiež federálnym obvineniam z nenávistného trestného činu.
Prokuratúra už skôr uviedla, že Soliman pri tom, ako hovoril o tomto útoku, neprejavil ľútosť nad svojím činom, ktorý podľa nej plánoval dlhší čas.
„Keď ho vypočúvali o tomto útoku, povedal, že chcel, aby všetci zomreli. Nemá žiadne výčitky a vrátil by sa späť a urobil by to znova,“ povedal dočasný americký prokurátor pre Colorado J. Bishop Grewell.
Polícia po útoku našla na mieste činu 16 nepoužitých Molotovových koktailov a postrekovač s benzínom, ktorý chcel Soliman podľa vyšetrovateľov použiť ako provizórny plameňomet.
Predstavitelia ministerstva vnútornej bezpečnosti tvrdili, že Soliman bol v USA nelegálne, pričom mu vypršali turistické víza, no v septembri 2022 požiadal o azyl.
Po útoku imigračné úrady zadržali Solimanovu v súčasnosti už exmanželku a ich päť detí. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila, že ich deportuje. Rodinu zadržiavali v zariadení pre imigrantov v Texase až do apríla, keď sudca nariadil ich prepustenie.
Právnik bývalej manželky útočníka povedal, že orgány túto rodinu neskôr znova zadržali a pokúsili sa ju deportovať, čomu však opäť zabránil federálny súd.
Solimanov útok bol jedným z viacerých útokov namierených voči židovskej komunite v západných krajinách, ku ktorým došlo od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, konštatuje AFP.
