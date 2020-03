Muž, zranený v dome rabína počas židovského sviatku chanuka, zomrel

New York 30. marca (TASR) - Muž, ktorý bol pred tromi mesiacmi jedným z piatich zranených pri útoku v dome rabína v štáte New York, zomrel. Podľa agentúry AP o tom v pondelok informovala miestna polícia i zdroje židovskej obce.



K útoku došlo 28. decembra počas osláv židovského sviatku chanuka, keď muž vyzbrojený mačetou prenikol do domu rabína ortodoxnej židovskej komunity v meste Monsey v štáte New York.



Tamojší guvernér Andrew Cuomo to označil za akt domáceho terorizmu vyvolaný netoleranciou a nárastom nenávisti v USA. Dodal tiež, že útok odráža širšie problémy súčasnej americkej spoločnosti a politiky. "Naša krajina teraz prechádza dobou netolerancie. Vidíme hnev, vidíme explodovať nenávisť," vyhlásil Cuomo.



Útok počas chanuky sa odohral v čase, keď v oblasti New Yorku a New Jersey došlo k sérii antisemitských incidentov, pri ktorých boli fyzicky alebo verbálne napadnuté osoby židovského pôvodu.



Federálna prokuratúra informovala, že muž obvinený z útoku, Grafton Thomas, vydával rukou písané časopisy obsahujúce antisemitské komentáre a svastiku a zo zdrojov na internete študoval, z čoho pramenila nenávisť Adolfa Hitlera voči židom.



Thomasov právnik a príbuzní tvrdia, že roky bojuje s duševnými chorobami. Uvádzajú, že vyrastal v tolerantnej rodine, bol vychovaný tak, aby rešpektoval všetky náboženstvá a rasy, pričom predtým neprejavoval voči židom žiadnu nenávisť.



Thomas bol medzičasom obvinený zo šírenia nenávisti a z päťnásobného pokusu o vraždu. Tvrdí, že nie je vinný.