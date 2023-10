Muža, ktorý chcel kušou zabiť Alžbetu II., odsúdili na 9 rokov väzenia

Londýn 5. októbra (TASR) - Na deväťročné väzenie odsúdili vo štvrtok muža, ktorý sa v roku 2021 vlámal s kušou do areálu hradu Windsor a vyhlásil, že prišiel zabiť vtedajšiu britskú kráľovnú Alžbetu II. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Jaswant Singh Chail (21), ktorý je indického pôvodu, si prvú časť trestu odpyká v psychiatrickej liečebni s vysokým stupňom stráženia. Keď sa jeho duševný stav zlepší, presunú ho do väzenia.



Nicholas Hilliard, sudca londýnskeho trestného súdu Old Bailey, pri vynášaní rozsudku povedal, že Chail "stratil kontakt s realitou a stal sa psychotickým".



Chaila zadržala polícia na hrade Windsor na Vianoce 2021, kde sa v tom čase nachádzala aj vtedajšia kráľovná Alžbeta II.



Zamaskovaný Chail ozbrojený nabitou a odistenou kušou sa do areálu hradu dostal pomocou nylonového lanového rebríka. Ako prvý si ho všimol jeden zo strážnikov pri vchode do súkromných komnát panovníčky a snažil sa zistiť, čo mladík chce. Ten odpovedal, že prišiel zavraždiť kráľovnú. Strážnik mu okamžite prikázal, aby odhodil zbraň, kľakol si a dal ruky za hlavu, čo mladík aj urobil.



Pred plánovaným útokom Chail uverejnil v aplikácii Snapchat video, v ktorom hovorí: "Je mi ľúto, čo som urobil a čo ešte len urobím. Pokúsim sa zavraždiť Alžbetu, kráľovnú z kráľovskej rodiny. Je to pomsta za všetkých, ktorí boli počas Amritsarského masakru v roku 1919 zabití či diskriminovaní pre svoju rasu."



Mladíka po zadržaní odovzdali lekárom. Na súde sa neskôr priznal k obvineniam v troch bodoch: k vlastizrade, vyhrážaniu sa zabitím a držbe zbrane.



Chail sa podľa sudcu inšpiroval aj "fantazijným svetom Hviezdnych vojen", ktorému zodpovedalo jeho oblečenie a výzbroj, s akou sa chystal kráľovnú zavraždiť. Mladík zároveň veril, že prostredníctvom umelej inteligencie, konkrétne tzv. chatbota, komunikuje s anjelom a vraždu plánoval ako pomstu za zmienený masaker, dodal sudca Hilliard.



Amritsarský masaker sa odohral 13. apríla 1919, keď sa dav Indov zišiel v pandžábskom meste Amritsar na demonštrácii proti koloniálnym zákonom. Plukovník britskej indickej armády Reginald Dyer nariadil svojim vojakom strieľať do davu. O život prišlo podľa oficiálnych zdrojov 379 ľudí.