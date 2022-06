Muža, ktorý sa pokúsil zavraždiť Reagana, bezpodmienečne prepustili

Na archívnej snímke z 30. marca 1981 agenti tajnej služby a policajti obkolesili strelca, ktorý postrelil amerického prezidenta Ronalda Reagana pred hotelom Hilton vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 30. marca 1981 americký prezident Ronald Reagan (uprostred), ktorému tajní agenti pomáhajú do limuzíny po tom, čo bol postrelený pred hotelom Hilton vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 16. júna (TASR) - Johna Hinckleyho, ktorý v roku 1981 pri pokuse o atentát postrelil vtedajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana a tri ďalšie osoby, v stredu na základe príkazu federálneho sudcu prepustili na slobodu bez akýchkoľvek podmienok. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.Po 30 rokoch strávených v psychiatrickej liečebni vo Washingtone Hinckleyho v roku 2016 podmienečne prepustili a odvtedy žil v štáte Virgínia so svojou matkou až do vlaňajška, keď umrela.Porota ho v roku 1982 uznala za nevinného z dôvodu nepríčetnosti, čo podnietilo Kongres a niektoré štáty, aby prijali zákony obmedzujúce používanie nepríčetnosti ako obhajobu.V septembri 2021 okresný sudca rozhodol, že Hinckley (67) je, že splnil podmienky podmienečného prepustenia, ktoré obmedzovali jeho cestovanie a používanie internetu, a že by mal byť prepustený bezpodmienečne.Lekári, ktorí Hinckleyho vyšetrili, na súde povedali, že riziko, že by sa muž opäť dopustil násilia, je malé, a federálna prokuratúra s tým súhlasila. Reaganova dcéra Patti Davisová sa však proti Hinckleyho prepusteniu postavila a uviedla, že ide o narcistu, ktorý nepociťuje výčitky svedomia.Po Hinckleyho útoku pred washingtonským hotelom Hilton sa Reagan rýchlo zotavil po operácii prestrelených pľúc, ale tlačový tajomník Bieleho domu James Brady zostal trvalo postihnutý; prvá zo šiestich striel zasiahla jeho hlavu. Ľahšie zranenia utrpeli aj agent tajných služieb a policajt.