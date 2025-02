Muža, ktorý sa v Kisigmánde vyhrážal zbraňou, zadržali na Slovensku

Budapešť 5. februára (TASR) - Slovenská polícia na základe európskeho zatykača zadržala maďarského občana, ktorý sa vlani v decembri pri severomaďarskej obci Kisigmánd vyhrážal strelnou zbraňou a dlhou dýkou pracovníkovi tamojšej kancelárie a strelil pri tom do steny. Po tomto čine odišiel z krajiny. Slovenské orgány ho odovzdali maďarským vyšetrovateľom 4. februára v Rajke, uviedla v stredu polícia na svojej stránke police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maskovaný 49-ročný muž prišiel do areálu podniku v Kisigmánd-Újpuszta vyzbrojený nabitou poloautomatickou zbraňou a dýkou s čepeľou dlhou vyše 30 centimetrov.



Pri vchode do budovy stálo auto, v ktorom sedela žena a muž. Páchateľ ich prinútil vystúpiť z vozidla, poslal ich do jednej z kancelárií, kde museli zostať. V budove sa v tom čase nachádzal muž, od ktorého páchateľ chcel informáciu o pobyte spoločného známeho. Neuspel však, následne vystrelil do steny a ušiel.



Polícia po incidente začala pátrať po ozbrojenom mužovi, ktorý v krátkom čase opustil krajinu. Vyšetrovatelia zistili, že páchateľom je István N. a vydali na neho európsky zatýkací rozkaz.



Slovenské orgány muža zatkli a 4. februára ho odovzdali maďarským vyšetrovateľom v maďarskej Rajke. István N. čelí podozreniu z trestného činu zneužitia strelnej zbrane a prečinu ozbrojeného porušovania osobnej slobody. Polícia páchateľa vypočula ako podozrivého a iniciovala jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.