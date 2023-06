Muža, ktorý útočil nožom na deti vo Francúzsku, obvinili

Annecy 10. júna (TASR) - Francúzski sudcovia v sobotu predbežne obvinili muža podozrivého z útoku nožom na štyri deti a dvoch dospelých v alpskom meste Annecy z pokusu o vraždu. Podozrivý Sýrčan je vo vyšetrovacej väzbe, informuje TASR na základe správy agentúr AP, AFP a DPA.



O motíve 31-ročný útočník nevypovedal a pred sudcom mlčal, uviedla prokurátorka Line Bonnetová-Mathisová v sobotu v Annecy.



Teroristický motív útoku, ku ktorému došlo vo štvrtok, úrady predbežne vylúčili.



Útočník sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu, nezistili sa však náznaky nepríčetnosti, píše DPA.



Všetky obete útoku sú hospitalizované a v sobotu sa nachádzali už mimo ohrozenia života, potvrdila agentúra AFP s odvolaním sa na prokuratúru.



Medzi obeťami útoku nožom sú štyri deti vo veku od 22 mesiacov do troch rokov a dvaja dospelí, ktorých jeden utrpel ťažké a druhý ľahšie zranenia. Muž v čase útoku podľa polície nebol pod vplyvom alkoholu ani omamných látok.



O páchateľovi je známe to, že ide o Sýrčana a vo Francúzsku sa zdržiaval len niekoľko mesiacov. Predtým žil desať rokov vo Švédsku, spresnila francúzska premiérka Élisabeth Borneová.



Vo Francúzsku útočník nemal trvalý pobyt. Bezpečnostné zložky európskych štátov o ňom nemajú žiadne záznamy, takisto neexistujú doklady o tom, že by v minulosti absolvoval psychiatrickú liečbu.



Vo Švédsku bol Sýrčanovi priznaný štatút utečenca, napriek tomu o azyl požiadal minulý rok aj vo Francúzsku. Ako informovala televízia BFM, táto žiadosť mu bola takmer pred týždňom zamietnutá. Zatiaľ nie je jasné, či má táto skutočnosť niečo spoločné s jeho činom.